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Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 марта

Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила информацию о текущей ситуации на дорогах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Пресс-служба Министерства транспорта РК

По состоянию на 08:00 27 марта 2025 года в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область:

— автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (город Кандыагаш — город Эмба).

Костанайская область:

— на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

— автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).

Для содержания дорог задействованы 41 единиц спецтехники и 65 специалиста.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана и в городе Алматы.

По данным «Казгидромет», на всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. Только на юго-западе, юге ожидаются в ночные часы осадки в виде дождя и снега, днем дождь, на юге — сильный дождь.