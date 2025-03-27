Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 марта

По состоянию на 08:00 27 марта 2025 года в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Актюбинская область:
— автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (город Кандыагаш — город Эмба).
Костанайская область:
— на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область:
— автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
Для содержания дорог задействованы 41 единиц спецтехники и 65 специалиста.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана и в городе Алматы.
По данным «Казгидромет», на всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. Только на юго-западе, юге ожидаются в ночные часы осадки в виде дождя и снега, днем дождь, на юге — сильный дождь.