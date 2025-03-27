Каша во рту: Логопед раскрыла, как после 30 лет подчинить себе звук «Р» и одолеть шепелявость

«Детские» проблемы с речью могут серьёзно повлиять на взрослую жизнь. Это может быть заикание, недостаток словарного запаса, трудности с произношением — словом, те речевые трудности, которые возникают в детстве, и которые при благополучном исходе там и остаются. Но есть ли шанс исправить ситуацию в уже осознанном возрасте? Вот что рассказала нам логопед, педагог, основатель детских центров «Матрешкино» Наталья Лебедева.