Южный Урал готовится к введению новых ограничений для электросамокатов

Текслер предложил ввести зоны с особым режимом движения, где будет полностью запрещено использование самокатов — речь идет о парках, скверах и пешеходных зонах. Для оживленных участков городских улиц рассматривается возможность снижения максимальной разрешенной скорости передвижения.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности несовершеннолетних — обсуждается полный запрет на аренду электросамокатов лицами до 18 лет. Для злостных нарушителей ПДД может быть введена система блокировки аккаунтов в приложениях кикшеринга.
Власти региона намерены изучить успешный опыт других субъектов РФ в регулировании этого вопроса. Параллельно будет усилено взаимодействие с операторами кикшеринговых сервисов, которые заявили о внедрении в Челябинске системы автоматического ограничения скорости в специальных «медленных» зонах.