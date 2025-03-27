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Южный Урал готовится к введению новых ограничений для электросамокатов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой пересмотра правил использования средств индивидуальной мобильности. На заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения он подчеркнул необходимость новых мер регулирования в связи с резким ростом популярности электросамокатов и учащением связанных с ними ДТП.

Текслер предложил ввести зоны с особым режимом движения, где будет полностью запрещено использование самокатов — речь идет о парках, скверах и пешеходных зонах. Для оживленных участков городских улиц рассматривается возможность снижения максимальной разрешенной скорости передвижения.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности несовершеннолетних — обсуждается полный запрет на аренду электросамокатов лицами до 18 лет. Для злостных нарушителей ПДД может быть введена система блокировки аккаунтов в приложениях кикшеринга.

Власти региона намерены изучить успешный опыт других субъектов РФ в регулировании этого вопроса. Параллельно будет усилено взаимодействие с операторами кикшеринговых сервисов, которые заявили о внедрении в Челябинске системы автоматического ограничения скорости в специальных «медленных» зонах.