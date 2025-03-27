Южный Урал готовится к введению новых ограничений для электросамокатов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой пересмотра правил использования средств индивидуальной мобильности. На заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения он подчеркнул необходимость новых мер регулирования в связи с резким ростом популярности электросамокатов и учащением связанных с ними ДТП.