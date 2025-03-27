Экс-президент Монголии приехал в Иркутск с неофициальным визитом

Халтмаагийн Баттулга, пятый президент Монголии приезжал в Иркутск с неофициальным визитом. Об этом КП-Иркутск сообщил депутат Заксобрания 4-го созыва Кузьма Алдаров.
— Поблагодарил за награждение меня своим Указом в 2018 году орденом «Полярная Звезда» и рассказал о деятельности Иркутского общества друзей Монголии, чем заинтересовал и получил поддержку высокого гостя, — рассказывает Кузьма Алдаров.
Депутат надеется, что данная встреча положительно скажется на отношениях между монгольскими и российскими народами.
Напомним, Халтмаагийн Баттулга — скульптор, спортсмен, политический и общественный деятель. Пост президента Монголии занимал в 2017—2021 годах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье запустили проект «Стоп ЭтноБуллинг: через знание к взаимопониманию». С его помощью планируют предотвратить травлю по этническому признаку.