Экс-президент Монголии приехал в Иркутск с неофициальным визитом

— Поблагодарил за награждение меня своим Указом в 2018 году орденом «Полярная Звезда» и рассказал о деятельности Иркутского общества друзей Монголии, чем заинтересовал и получил поддержку высокого гостя, — рассказывает Кузьма Алдаров.