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Экс-президент Монголии приехал в Иркутск с неофициальным визитом

Халтмаагийн Баттулга встретился с депутатом Заксобрания 25 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Халтмаагийн Баттулга, пятый президент Монголии приезжал в Иркутск с неофициальным визитом. Об этом КП-Иркутск сообщил депутат Заксобрания 4-го созыва Кузьма Алдаров.

— Поблагодарил за награждение меня своим Указом в 2018 году орденом «Полярная Звезда» и рассказал о деятельности Иркутского общества друзей Монголии, чем заинтересовал и получил поддержку высокого гостя, — рассказывает Кузьма Алдаров.

Депутат надеется, что данная встреча положительно скажется на отношениях между монгольскими и российскими народами.

Напомним, Халтмаагийн Баттулга — скульптор, спортсмен, политический и общественный деятель. Пост президента Монголии занимал в 2017—2021 годах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье запустили проект «Стоп ЭтноБуллинг: через знание к взаимопониманию». С его помощью планируют предотвратить травлю по этническому признаку.