Организация Объединенных Наций выразила серьезную озабоченность по поводу гибели людей в приграничных регионах России. Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя напомнила всем сторонам конфликта о необходимости защищать гражданское население.
Мсуйя отметила, что жертвы среди мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Курской, Белгородской и Брянской областях России. Она подчеркнула, что инфраструктура, необходимая для выживания людей, должна быть защищена, а неизбирательные атаки строго запрещены международным гуманитарным правом.
«Я должна напомнить всем сторонам о необходимости постоянно заботиться о защите гражданского населения и гражданских объектов, как того требует международное гуманитарное право», — указала он в ходе заседания Совбеза ООН.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что атака киевского режима по ТЦ в Петровском районе Донецка стала жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Также основной целью украинских боевиков являлось убийство мирного населения в регионе.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что украинские нацисты продолжают демонстрировать оголтелое нежелание следовать каким-либо договорённостям, достигнутым при участии США в Эр-Рияде. ВСУ нанесли удары по объектам энергетики России сразу в трёх областях — Брянской, Курской и в Крыму.
В Следственном комитете РФ сообщили, что С 2022 года из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 167 жителей Курской области, еще 500 ранены. Боевики киевского режима разрушили несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. СК России признал 43 тысячи человек из Курской области потерпевшими от преступлений боевиков киевского режима.
Президент Владимир Путин поручил провести полное расследование, выявить и наказать всех карателей из рядов ВСУ, которые устраивали злодеяния в приграничных российских территориях. Об этом глава государства рассказал на расширенной коллеги прокуратуры РФ. Глава государства заявил, что боевики ВСУ, которые совершили преступления против мирных жителей в Курской области, должны считаться террористами.