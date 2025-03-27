Помощник генсека ООН Мсуйя обеспокоилась гибелью людей в приграничных регионах России

Президент Владимир Путин поручил провести полное расследование, выявить и наказать всех карателей из рядов ВСУ, которые устраивали злодеяния в приграничных российских территориях. Об этом глава государства рассказал на расширенной коллеги прокуратуры РФ. Глава государства заявил, что боевики ВСУ, которые совершили преступления против мирных жителей в Курской области, должны считаться террористами.