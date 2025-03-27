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Россиян могут лишить денег в домовых чатах: в МВД раскрыли схему мошенников

МВД: Мошенники размещают в домовых чатах сообщения о бесплатной раздаче вещей.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты умудряются обманывать россиян, прикидываясь соседями. Схему раскрыли в МВД.

Сообщается, что лже-соседи размещают в домовых чатах предложения бесплатно забрать мебель или бытовую технику. Для достоверности они присылают фото или видео якобы предлагаемой в дар вещи. Тот, кто заинтересуется предложением, рискует лишиться всех своих сбережений.

«Накануне встречи фальшивый “сосед” извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — цитирует РИА Новости материалы МВД.

Ссылка оказывается фишинговой, через нее гаджет пользователя заражается вредоносными программами для похищения персональных данных, также мошенники получают возможность доступа к банковским приложениям.

Как один из московских бизнесменов перевел мошенникам почти 60 миллионов рублей, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мошенники дистанционно похитили пенсионерку из Краснодара и потребовали от ее сына 50 тысяч долларов.

Нестандартная история произошла в Белоруссии: там житель Гродно обманул мошенников на 6200 белорусских рублей и может сесть на три года.