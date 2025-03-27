Россиян могут лишить денег в домовых чатах: в МВД раскрыли схему мошенников

Сообщается, что лже-соседи размещают в домовых чатах предложения бесплатно забрать мебель или бытовую технику. Для достоверности они присылают фото или видео якобы предлагаемой в дар вещи. Тот, кто заинтересуется предложением, рискует лишиться всех своих сбережений.