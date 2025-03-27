Президент присвоил почётные звания четырём жителям Омска

Четыре жителя Омска получили государственные награды за заслуги в своих профессиональных сферах. Указ о присвоении почётных званий подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован 25 марта на официальном сайте Кремля.
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил Михаил Бузоверов — заведующий отделением гинекологической больницы, расположенной на улице 22-го Партсъезда.
«Заслуженным работником культуры РФ» стала Наталья Сухотерина, преподаватель Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина.
Также почётных наград удостоены представители органов власти. Глава регионального министерства труда Ирина Варнавская и руководитель департамента социальной поддержки Евгений Денисов получили звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».