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Президент присвоил почётные звания четырём жителям Омска

Путин наградил двух чиновников, врача и педагога.

Источник: Om1 Омск

Четыре жителя Омска получили государственные награды за заслуги в своих профессиональных сферах. Указ о присвоении почётных званий подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован 25 марта на официальном сайте Кремля.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил Михаил Бузоверов — заведующий отделением гинекологической больницы, расположенной на улице 22-го Партсъезда.

«Заслуженным работником культуры РФ» стала Наталья Сухотерина, преподаватель Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина.

Также почётных наград удостоены представители органов власти. Глава регионального министерства труда Ирина Варнавская и руководитель департамента социальной поддержки Евгений Денисов получили звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».