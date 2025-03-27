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Ограничения на парковку ввели в четырёх районах Новосибирска

Запреты затронули Ленинский, Кировский, Заельцовский и Октябрьский районы.

Источник: Om1 Новосибирск

С 27 марта в Новосибирске введены ограничения на парковку в четырех районах города для обеспечения безопасности дорожного движения. Запреты затронули Ленинский, Кировский, Заельцовский и Октябрьский районы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения установлены на следующих участках улично-дорожной сети: улица Космическая от проспекта Карла Маркса до улицы Блюхера, улица Невельского от Порт-Артурской до дома № 61, а также участок улицы Александра Чистякова от улицы Бронной до Николая Сотникова. Кроме того, ограничения касаются территории жилого комплекса «Кедровый» и улиц Большевистской (от дома № 37 до дома № 29) и Толстого (от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Шевченко).

На указанных участках установлены соответствующие дорожные знаки, и водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными, соблюдать правила и ориентироваться на новые указания.