На Госуслугах появится самозапрет на сим-карты

Сервис по самозапрету на дистанционное оформление сим-карт появится на «Госуслугах».
На портале «Госуслуги» может быть запущен новый сервис, позволяющий гражданам самостоятельно запрещать дистанционное оформление сим-карт в их имя. По информации аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, старт сервиса ожидается в марте 2026 года.
«Самозапрет на дистанционное оформление сим-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — рассказали представители в аппарате. Их слова передает ТАСС.
Инициатива о создании такого сервиса была озвучена Дмитрием Григоренко в ходе рабочего совещания с президентом и членами правительства. Вице-премьер акцентировал внимание на проблеме мошенников, которые оформляют сим-карты на данные других лиц, что становится возможным через дистанционные сервисы. Создание механизма самозапрета позволит уменьшить количество таких случаев.