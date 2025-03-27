На Госуслугах появится самозапрет на сим-карты

Инициатива о создании такого сервиса была озвучена Дмитрием Григоренко в ходе рабочего совещания с президентом и членами правительства. Вице-премьер акцентировал внимание на проблеме мошенников, которые оформляют сим-карты на данные других лиц, что становится возможным через дистанционные сервисы. Создание механизма самозапрета позволит уменьшить количество таких случаев.