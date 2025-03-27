По Пермскому краю в честь юбилея Победы проедется поезд «Молотов»

Общая длина поезда составит 167 метров, и он будет включать 10 различных объектов. Среди них паровоз П-36 «Генерал», платформа с промышленными станками, бронеплатформа ОБ-3 и другие экспонаты. Также будут четыре вагона с выставочными экспозициями: вагон, стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагон с медицинскими и перевязочными средствами и штабной вагон ВСП, в котором будет работать лекторий.