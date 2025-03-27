По Пермскому краю в честь юбилея Победы проедется поезд «Молотов»

В Пермском крае с 9 мая стартует уникальная мобильная выставка «Поезд Победы “Молотов”». Она будет работать почти четыре месяца в честь 80-летия Великой Победы, посетив 14 территорий региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
На заседании Совета глав муниципальных округов был представлен проект «Поезд Победы “Молотов”». Цель — охватить как можно больше населенных пунктов, через которые проходят железнодорожные пути. Важно привлечь как можно больше людей, в том числе ветеранов и школьников, которые смогут посетить выставку.
Общая длина поезда составит 167 метров, и он будет включать 10 различных объектов. Среди них паровоз П-36 «Генерал», платформа с промышленными станками, бронеплатформа ОБ-3 и другие экспонаты. Также будут четыре вагона с выставочными экспозициями: вагон, стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагон с медицинскими и перевязочными средствами и штабной вагон ВСП, в котором будет работать лекторий.
Экспозиция, подготовленная Пермским государственным архивом социально-политической истории, расскажет о вкладе Пермского края в Победу, об оборонной промышленности региона в годы Великой Отечественной войны, а также об эвакуации промышленных предприятий и создании бронепоездов на Урале. Посетители смогут узнать много интересного о медицине и госпиталях того времени.
Поезд будет работать в 14 населенных пунктах Пермского края: в Перми, Краснокамске, Нытве, Менделеево, Верещагино, Новых Лядах, Березниках, Губахе, Чусовом, Горнозаводске, Кунгуре, Кизеле, Соликамске и Лысьве. Первый показ пройдет в Перми 9 мая, и в дальнейшем по выходным будут организованы как групповые экскурсии с гидом, так и индивидуальные с аудиогидом.