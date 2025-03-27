В Колумбии прошла акция родственников пропавших на Украине наёмников ВСУ

Акция протеста родственников колумбийских наёмников ВСУ, пропавших без вести в зоне украинского конфликта, прошла в столице Колумбии Боготе, сообщил телеканал Citytv Bogotá.
Участники демонстрации собрались возле здания министерства иностранных дел республики. Они требовали от правительства Колумбии предоставить информацию о местонахождении наёмников.
Собравшиеся пожаловались, что запросы, которые по этому поводу направляются в ведомства Колумбии, остаются без ответа. В МИД страны, в свою очередь, заявили, готовы выслушать представителей протестующих.
Напомним, в начале февраля издание KyivPost сообщило, что наёмники из Колумбии массово покидают Украину на фоне проблем у ВСУ. Журналисты отмечали, что некоторые из иностранцев захотели досрочно расторгнуть контракт с украинскими формированиями.