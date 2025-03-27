Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колумбии прошла акция родственников пропавших на Украине наёмников ВСУ

Протестующие потребовали от колумбийского правительства предоставить информацию о местонахождении близких.

Источник: Аргументы и факты

Акция протеста родственников колумбийских наёмников ВСУ, пропавших без вести в зоне украинского конфликта, прошла в столице Колумбии Боготе, сообщил телеканал Citytv Bogotá.

Участники демонстрации собрались возле здания министерства иностранных дел республики. Они требовали от правительства Колумбии предоставить информацию о местонахождении наёмников.

Собравшиеся пожаловались, что запросы, которые по этому поводу направляются в ведомства Колумбии, остаются без ответа. В МИД страны, в свою очередь, заявили, готовы выслушать представителей протестующих.

Напомним, в начале февраля издание KyivPost сообщило, что наёмники из Колумбии массово покидают Украину на фоне проблем у ВСУ. Журналисты отмечали, что некоторые из иностранцев захотели досрочно расторгнуть контракт с украинскими формированиями.