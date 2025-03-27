В Башкирии простились с погибшим на СВО мобилизованным пулеметчиком

Как рассказали земляки Айдара Гайсина, окончил школу мужчина в родном селе, после этого он решил поступить в Учалинский ПУ-30. В октябре 2022 года он был призван на службу в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он служил пулеметчиком мотострелкового отделения.