Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии простились с погибшим на СВО мобилизованным пулеметчиком

Мужчина был призван на службу в 2022 году.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии простились с 35-летним Айдаром Гайсиным. Мужчина погиб в ходе боев во время СВО. О кончине военнослужащего сообщил Миндякский сельсовет.

Как рассказали земляки Айдара Гайсина, окончил школу мужчина в родном селе, после этого он решил поступить в Учалинский ПУ-30. В октябре 2022 года он был призван на службу в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он служил пулеметчиком мотострелкового отделения.

— Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким, — сказали в сельсовете.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.