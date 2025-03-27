В Башкирии простились с погибшим на СВО мобилизованным пулеметчиком

В Учалинском районе Башкирии простились с 35-летним Айдаром Гайсиным. Мужчина погиб в ходе боев во время СВО. О кончине военнослужащего сообщил Миндякский сельсовет.
Как рассказали земляки Айдара Гайсина, окончил школу мужчина в родном селе, после этого он решил поступить в Учалинский ПУ-30. В октябре 2022 года он был призван на службу в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он служил пулеметчиком мотострелкового отделения.
— Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким, — сказали в сельсовете.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.