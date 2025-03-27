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Игравший Путина актер Грачев рассказал о будущих проектах

Артист сообщил, что по-прежнему работает в Comedy Club Production.

Источник: Аргументы и факты

Известный «двойник» президента России Владимира Путина, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев сообщил, что готовит детский проект в формате Late night show. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом aif.ru.

«Я работаю еще в качестве продюсер, есть своя компания, где мы производим фильмы и сериалы для детей и взрослых. Мы в начале своего пути. Вышло уже у нас два сезона сериала — проект называется “ШКЛТ”. Это сериал для детей и взрослых. Сейчас работаем над более телевизионной версией, скажем так, это будет больше в формате Late night show для детей. Скорее всего, выйдет на платформе, но не могу сказать на какой. В ней будут участниками исключительно дети. К ним будут приходить в гости звезды и с ними как-то общаться. Но пока не могу дать больше подробностей, поскольку все еще в процессе. С точки зрения актерской деятельности, по-прежнему я работаю в Comedy Club Production. Как только будут какие-то новые работы, вы о них совершенно точно узнаете», — сказал собеседник издания.

Грачев также рассказывал aif.ru, что передать в фильме взгляд и образ Путина очень сложно. При этом, он отметил, что Джуд Лоу должен справиться со своей ролью президента России в кинокартине «Кремлевский волшебник».

Кроме того, резидент Comedy Club говорил, что современные технологии в кино сделают максимально похожим актера Джуда Лоу на Путина.