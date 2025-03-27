Игравший Путина актер Грачев рассказал о будущих проектах

«Я работаю еще в качестве продюсер, есть своя компания, где мы производим фильмы и сериалы для детей и взрослых. Мы в начале своего пути. Вышло уже у нас два сезона сериала — проект называется “ШКЛТ”. Это сериал для детей и взрослых. Сейчас работаем над более телевизионной версией, скажем так, это будет больше в формате Late night show для детей. Скорее всего, выйдет на платформе, но не могу сказать на какой. В ней будут участниками исключительно дети. К ним будут приходить в гости звезды и с ними как-то общаться. Но пока не могу дать больше подробностей, поскольку все еще в процессе. С точки зрения актерской деятельности, по-прежнему я работаю в Comedy Club Production. Как только будут какие-то новые работы, вы о них совершенно точно узнаете», — сказал собеседник издания.