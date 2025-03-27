Самозапрет на получение иностранных звонков может появиться в России в 2025 году

В сентябре 2025 года россияне получат возможность устанавливать самозапрет на звонки с иностранных номеров. Об этом пишет издание «Ъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Соответствующий сервис начнет работу, когда операторы связи внедрят механизмы блокировки. Также им нужно время на информирование абонентов о новых возможностях.