Самозапрет на получение иностранных звонков может появиться в России в 2025 году

В сентябре 2025 года россияне получат возможность устанавливать самозапрет на звонки с иностранных номеров. Об этом пишет издание «Ъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Соответствующий сервис начнет работу, когда операторы связи внедрят механизмы блокировки. Также им нужно время на информирование абонентов о новых возможностях.
«Помимо самозапрета на международные звонки в законопроекте предусмотрены такие меры, как маркировка международных звонков, звонков через виртуальные АТС», — сказано в публикации.
Тем временем злоумышленники выискивают мальчиков-мажоров и разводят на сотни миллионов. Как аферисты охотятся за детьми богатых родителей, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, с 1 марта россияне могут устанавливать самозапрет на займы. Сайт KP.RU публикует пошаговую инструкцию установки самозапрета на кредиты.
В то же время мошенники стали пользоваться самозапретом на кредиты, обманывая россиян. Как они это делают, узнайте здесь на KP.RU.