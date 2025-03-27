Обвиняемый в покушении на экс-полковника СБУ Прозорова курьер признал вину

Обвиняемый в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России курьер Иван Паскарь признал свою вину, передает РИА Новости.
В судебных материалах говорится, что Паскарь признал вину и активно способствует раскрытию преступления.
Отмечается также, что адвокат Паскаря указывает, что его подзащитный не угрожал потерпевшим и другим участникам процесса и не собирается вредить расследованию.
Ранее Паскарь заявлял, что просто занимался своей работой и не знал, что ему подложили взрывное устройство.
По версии следствия, курьер Иван Паскарь доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на Прозорова. Покушение на экс-полковника было совершено 12 апреля 2024 года у дома на Коровинском шоссе в Москве. Прозоров пострадал незначительно.
Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста Паскаря до 12 апреля. Всего аресту подверглись пять человек.