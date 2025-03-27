Обвиняемый в покушении на экс-полковника СБУ Прозорова курьер признал вину

По версии следствия, курьер Иван Паскарь доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на Прозорова. Покушение на экс-полковника было совершено 12 апреля 2024 года у дома на Коровинском шоссе в Москве. Прозоров пострадал незначительно.