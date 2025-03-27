Российский турист оторвался в Таиланде и получил «путёвку» на скамью подсудимых

Россиянин рассказал SHOT, что после задержания он два дня провёл в местном СИЗО. 27 марта мужчину ожидает суд, который определит его судьбу. Также арестованный планирует обратиться в консульство РФ. Напомним, что только за электронные сигареты ему может грозить штраф 1,5 миллиона рублей или тюремное заключение на срок до десяти лет. А за пьяную езду без причинения вреда здоровью: лишение прав, штраф около 50 тысяч рублей или тюрьма на год.