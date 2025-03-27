В Госдуме попросили проверить популярные бренды красок для волос из-за опасности для здоровья

Ни для кого не секрет, что россияне активно пользуются услугами индустрии красоты. За год жители одной седьмой части суши посещают бьюти-салоны более 700 млн раз. Покрасить волосы, сделать маникюр, укладку или реснички. Салонов — как и мастеров-самоучек — тысячи, некоторые и вовсе работают на дому безо всяких документов. И далеко не все обладают достаточным опытом и квалификацией. KP.RU собрал шокирующие истории о печальных последствиях работы таких «гуру стиля».