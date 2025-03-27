В Госдуме попросили проверить популярные бренды красок для волос из-за опасности для здоровья

Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность пахнущих лилиями красок для волос популярных брендов. Речь идет о марках Schwarzkopf и Syoss.
В письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, депутат ссылается на сообщения СМИ об обнаружении в продукции этих немецких брендов бутилфенилметилпропионала (лилиевого альдегида). Это вещество может вызвать нарушение репродуктивной функции и контактный дерматит.
Леонов просит главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить информацию об опасности этих красок для здоровья. В случае подтверждения опасности, он предлагает поручить региональным управлениям ведомства провести внеплановые проверки торговых точек и изъять опасную продукцию из оборота.
«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции», — говорится в письме.
Депутат напомнил, что в 2023 году Роспотребнадзор уже подтвердил опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции, и вещество было внесено в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции. Однако, по словам Леонова, лилиевый альдегид все еще можно найти в некоторых косметических товарах в России, где его используют как синтетическую отдушку.
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