В Рамазан хайит метро Ташкента начнёт работу на час раньше

Как сообщает пресс-служба метрополитена, 30 марта, в день праздника Рамазан хайит, метро начнёт обслуживать пассажиров на час раньше обычного — с 04:00 утра.
Движение поездов будет осуществляться по расписанию, установленному для субботы. Это означает, что количество составов по сравнению с будними днями будет сокращено, а интервалы между поездами увеличатся.
Кроме того, 31 марта, объявленный дополнительным выходным днём, поезда метро будут курсировать с 05:00 утра, согласно графику, действующему по воскресеньям. В этот день на линии выйдет минимальное количество составов, что приведёт к ещё большим интервалам между поездами.