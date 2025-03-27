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В Рамазан хайит метро Ташкента начнёт работу на час раньше

Vaib.uz (Узбекистан. 27 марта). В честь празднования Рамазан хайита Ташкентский метрополитен скорректирует режим своей работы, чтобы обеспечить удобство для горожан и гостей столицы.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщает пресс-служба метрополитена, 30 марта, в день праздника Рамазан хайит, метро начнёт обслуживать пассажиров на час раньше обычного — с 04:00 утра.

Движение поездов будет осуществляться по расписанию, установленному для субботы. Это означает, что количество составов по сравнению с будними днями будет сокращено, а интервалы между поездами увеличатся.

Кроме того, 31 марта, объявленный дополнительным выходным днём, поезда метро будут курсировать с 05:00 утра, согласно графику, действующему по воскресеньям. В этот день на линии выйдет минимальное количество составов, что приведёт к ещё большим интервалам между поездами.