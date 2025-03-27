В Рамазан хайит метро Ташкента начнёт работу на час раньше

Кроме того, 31 марта, объявленный дополнительным выходным днём, поезда метро будут курсировать с 05:00 утра, согласно графику, действующему по воскресеньям. В этот день на линии выйдет минимальное количество составов, что приведёт к ещё большим интервалам между поездами.