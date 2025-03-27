Щедрый подарок героям: Приморье готовится к юбилею Победы

Труженикам тыла, которые отдали свой вклад в победу, проработав в тылу не менее полугода, приготовили выплату в 55 тысяч рублей. А еще одна приятная добавка в 10 тысяч рублей ждет тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях — от солдат до разведчиков, от партизан до защитников Ленинграда.