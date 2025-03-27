Щедрый подарок героям: Приморье готовится к юбилею Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы ветераны Приморского края получат особые праздничные выплаты. Деньги придут на банковские карты уже в апреле, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу отделения Социального фонда России по Приморскому краю.
Как сообщили в региональном отделении СФР, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы получат по 80 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто был награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Труженикам тыла, которые отдали свой вклад в победу, проработав в тылу не менее полугода, приготовили выплату в 55 тысяч рублей. А еще одна приятная добавка в 10 тысяч рублей ждет тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях — от солдат до разведчиков, от партизан до защитников Ленинграда.
«Все выплаты будут начислены автоматически, никаких заявлений подавать не нужно», — заверила руководитель регионального отделения СФР Александра Вовченко.
Деньги придут двумя волнами — 15 и 24 апреля. А тем, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты доставят по привычному графику работы почтовых отделений.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как губернатор Приморья навестил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Некрылова.