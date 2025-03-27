Из каких стран чаще всего возвращаются этнические казахи

По данным Минтруда, 46,4% кандасов, прибывших в Казахстан с начала, являются выходцами из КНР, 41% — из Узбекистана, 7,1% — из Туркменистана, 1,9% — из России, 1,6% — из Монголии и 2% — из других стран.
По состоянию на 1 марта 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,8%, несовершенолетние — 30,8%, пенсионеры — 8,4%.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,8% имеют высшее образование, 30,7% — среднее специальное образование, 50,8% — общее среднее образование и 1,7% не имеют образования.
Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.
Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.
Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человека. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 389 кандасов.
Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг).
С начала года различные меры поддержки были оказаны 84 кандасам. В частности, 56 человек были трудоустроены на постоянную работу.
Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.