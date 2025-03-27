В Иркутской области 1,8 тыс семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Более 1,8 тысячи семей из Приангарья улучшили жилищные условия за счет материнского капитала в 2025 году. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, на эти цели было направлено более 1,1 миллиарда рублей.
Напомним, деньги можно использовать не только на строительство и ремонт дома, а также на его покупку. С начала года 1 348 семей вложили маткапитал в оплату первоначального взноса по ипотеке, 18 семей — в реконструкцию жилья, а 466 — в покупку, строительство.
— Начиная с марта, семьи могут использовать счет эскроу. Это позволит обезопасить сделку по строительству за счет средств маткапитала в случае недобросовестности подрядчика. Деньги будут храниться в банке до завершения строительства. Исполнитель по контракту получит их только после сдачи дома и подписания акта приемки, — рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Если сибиряки хотят направить семейный капитал в строительство дома с использованием эскроу-счета, то нужно заключить договор с компанией, которая готова работать с такими счетами. Им может стать не только юридическое лицо, но и индивидуальный предприниматель. Главное, чтобы у подрядчика был аккаунт в Единой информационной системе жилищного строительства и аккредитацию банка. После владелец сертификата должен обратиться в Отделение СФР с утвержденным перечнем документов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что приставы арестовали 29 авто бизнесмена из Иркутска за миллиардные долги.