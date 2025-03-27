В Иркутской области 1,8 тыс семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Если сибиряки хотят направить семейный капитал в строительство дома с использованием эскроу-счета, то нужно заключить договор с компанией, которая готова работать с такими счетами. Им может стать не только юридическое лицо, но и индивидуальный предприниматель. Главное, чтобы у подрядчика был аккаунт в Единой информационной системе жилищного строительства и аккредитацию банка. После владелец сертификата должен обратиться в Отделение СФР с утвержденным перечнем документов.