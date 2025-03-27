Некультурные люди: музей подал в суд на жителей Тараза

Как рассказал Верховный суд Казахстана, на территории мавзолея «Айша-биби», принадлежащего музею, предприниматели затеяли незаконную торговлю.
Мавзолею предоставлено право постоянного землепользования земельным участком площадью 2 гектара. Этот участок относится к особо охраняемым природным территориям, предназначенным для оздоровительных, рекреационных и историко-культурных целей.
На территории имеются технические помещения, которые незаконно присвоили местные жители.
Музей-заповедник обратился в суд, требуя обязать предпринимателей освободить занятые ими здания, поскольку у ответчиков отсутствуют разрешения на торговлю, а также права и документы на использование этих помещений для ведения бизнеса. Истец также указал на запрет торговли на территории историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза».
Четыре ответчика не признали иск, заявив, что один из предпринимателей построил спорные здания в 2010 году на собственные средства, а затем бесплатно передал их им для торговли. Пятый ответчик иск признал.
Жамбылский районный суд пришел к выводу, что предприниматели незаконно присвоили здания, принадлежащие музею-заповеднику. Иск был удовлетворен: суд обязал предпринимателей освободить незаконно занятые помещения.
При этом, ответчики обжаловали решение в апелляционном порядке. Однако Жамбылский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменений. Постановление вступило в законную силу.