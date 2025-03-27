10-летняя девочка потерялась в Челябинске, поехав за щенком к незнакомцу

В поисковом отряде напоминают, что не все похожие истории заканчиваются так же счастливо. И просят южноуральцев напомнить детям, что нельзя разговаривать с незнакомыми взрослыми, идти за ними куда-то и заходить в чужие дома. Если ребёнок потерялся, нужно попросить о помощи у «безопасного» человека: полицейского, сотрудника учреждения или взрослого с ребёнком. Также можно обратиться в «островок безопасности», которые есть в магазинах «Пятёрочка». Ребёнок должен знать телефон родителя наизусть. Также выручить может программа слежения в телефоне или GPS-трекер.