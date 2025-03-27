10-летняя девочка потерялась в Челябинске, поехав за щенком к незнакомцу

В Челябинске случайные очевидцы помогли 10-летней девочке, которая оказалась одна на автодороге «Меридиан». Школьница потерялась, отправившись к незнакомцу забирать собаку из объявления. Историю рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Информацию маленькая челябинка нашла в интернете. Владелец отдавал щенка бесплатно. На звонок ответил мужчина. Сказал, что забрать животное можно, приехав к нему домой.
Школьница ничего не сообщила родителям и поехала к незнакомцу. Однако по дороге заблудилась.
«У девочки разрядился телефон, она села в автобус не в том направлении, спрашивала дорогу, но не говорила, что потерялась, упускала подходящие маршрутки, пыталась сама сориентироваться, куда-то шла…» — рассказали в отряде.
В результате одинокого ребёнка на автодороге «Меридиан» заметила женщина, которая проезжала мимо с детьми. Автомобилистка остановилась и подобрала девочку.
В поисковом отряде напоминают, что не все похожие истории заканчиваются так же счастливо. И просят южноуральцев напомнить детям, что нельзя разговаривать с незнакомыми взрослыми, идти за ними куда-то и заходить в чужие дома. Если ребёнок потерялся, нужно попросить о помощи у «безопасного» человека: полицейского, сотрудника учреждения или взрослого с ребёнком. Также можно обратиться в «островок безопасности», которые есть в магазинах «Пятёрочка». Ребёнок должен знать телефон родителя наизусть. Также выручить может программа слежения в телефоне или GPS-трекер.