Вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей

Министр образования уточнил, что речь идет не вообще о прекращении подготовки таких специалистов. По сокращаемым специальностям продолжат готовить студентов, но делать это будут только те высшие учебные заведения, в которых есть соответствующие научные школы, квалифицированный профессорско-преподавательский состав, необходимая материально-техническая база.