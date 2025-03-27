Вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей

Белорусские вузы прекратили прием студентов на 45 специальностей. Об этом министр образования Андрей Иванец рассказал sb.by.
Масштабную ревизию вузов в стране глава Минобразованая назвал первым железным требование белорусского президента. В частности, решено прекратить непрофильную подготовку в вузах, к чему подходят последовательно.
Так, в 2024-м в вузах была прекращена подготовка по 12 специальностям, в текущем году — по 45. Продолжится сокращение некоторых специальностей и в следующем году.
— В следующем учебном году полностью завершим непрофильное обучение в белорусских вузах, — объяснил Иванец.
Министр образования уточнил, что речь идет не вообще о прекращении подготовки таких специалистов. По сокращаемым специальностям продолжат готовить студентов, но делать это будут только те высшие учебные заведения, в которых есть соответствующие научные школы, квалифицированный профессорско-преподавательский состав, необходимая материально-техническая база.
— Только эти учреждения могут гарантировать главное — качество образования, которое мы ставим во главу угла, — прокомментировал министр.
И еще в текущем году белорусскими вузами было скорректировано примерно 1500 учебных программ. Эта мера позволила исключить устаревшие дисциплины, обновить образовательные курсы, которые стали более актуальными для реального сектора экономики.
Ранее министр образования Иванец подробнее сказал об устаревших дисциплинах в вузах Беларуси.