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В Башкирии с 1 апреля начинается прием в первоклассники

В Башкирии с 1 апреля начинается прием заявлений в первые классы. Родители смогут подать документы различными способами: через порталы госуслуг, систему «Электронное комплектование школ», лично в учебном заведении или по почте заказным письмом.

Источник: Комсомольская правда

Первыми подать заявления смогут родители детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Для остальных прием начнется шестого июля и продолжится до заполнения свободных мест, но не позднее пятого сентября текущего года.

Особые условия предусмотрены для льготных категорий. Преимущественное право зачисления имеют дети, чьи братья или сестры уже учатся в данной школе, а также дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей, прокуроров и работников следственных органов. Для подтверждения льготы потребуются соответствующие документы. В случае отсутствия свободных мест муниципальные власти помогут устроить ребенка в другую школу.

Стандартный возраст для поступления в первый класс — от 6,5 до восьми лет. Для зачисления детей младше или старше этого возраста родителям необходимо подать письменное заявление и получить разрешение учредителя школы, при условии отсутствия медицинских противопоказаний.