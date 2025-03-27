На Колыме завершают пересмотр решений о реабилитации власовцев

МАГАДАН, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура Магаданской области завершает работу по пересмотру решений о реабилитации, принятых в начале 90-х годов XX века, сотрудники ведомства анализируют дела власовцев, бандеровцев, пособников фашисткой Германии, сообщил РИА Новости начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры региона.
Ранее рабочая группа общественной палаты Магаданской области высказалась против того, чтобы считать лагерь «Днепровский» в Ягоднинском округе региона «местом памяти», общественники делают упор на то, что после Великой Отечественной войны на руднике находился особый лагерь для власовцев, бандеровцев и других пособников фашистов. В июле 2024 года корреспондент РИА Новости, побывавший на месте событий, передавал, что исправительно-трудовой лагерь «Днепровский» отреставрируют, чтобы открыть «Музей памяти» под открытым небом. Сотрудники «Государственного музея истории ГУЛАГа» (осенью 2024 года его деятельность была приостановлена) планировали реконструировать и законсервировать «Днепровский» — один из хорошо сохранившихся производственных объектов лагерной Колымы, памятник сталинской эпохи.
«Можно сказать, что процент или удельный вес таких дел невелик, из 3 тысяч уголовных дел отменены были 50−60 решений… Но тем не менее такие факты имеют место быть, в результате такой работы восстанавливается историческая справедливость, то есть те люди, которые необоснованно были реабилитированы, справедливость торжествует и в тех ситуациях, когда они действительно являлись пособниками фашистов, пособниками тех людей, которые пришли завоевывать нашу землю, эти решения отменяются», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что работу по отмене решений о реабилитации сотрудники ведомства проводят по поручению Генеральной прокуратуры РФ.