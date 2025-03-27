На Колыме завершают пересмотр решений о реабилитации власовцев

«Можно сказать, что процент или удельный вес таких дел невелик, из 3 тысяч уголовных дел отменены были 50−60 решений… Но тем не менее такие факты имеют место быть, в результате такой работы восстанавливается историческая справедливость, то есть те люди, которые необоснованно были реабилитированы, справедливость торжествует и в тех ситуациях, когда они действительно являлись пособниками фашистов, пособниками тех людей, которые пришли завоевывать нашу землю, эти решения отменяются», — рассказал собеседник агентства.