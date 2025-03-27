МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Москве началась «автомобильная» весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве началась “автомобильная” весна — это когда среднесуточная температура воздуха становится выше плюс пяти. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Он добавил, что небо в столице на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм, пока без осадков, видимость составляет 13 километров, а влажность — 94%.