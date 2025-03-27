Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве началась «автомобильная» весна

Синоптик Тишковец заявил, что москвичам пора менять зимнюю резину на летнюю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Москве началась «автомобильная» весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве началась “автомобильная” весна — это когда среднесуточная температура воздуха становится выше плюс пяти. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он добавил, что небо в столице на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм, пока без осадков, видимость составляет 13 километров, а влажность — 94%.