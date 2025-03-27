Новый порядок приема иностранных граждан в школы определён в Хабаровске

Основные этапы приема:
1. Подача документов.
Родители подают заявление через:
Единый/Региональный портал госуслуг Почту России Лично приносят в школу.
Все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом.
2. Проверка документов и тестирование.
Важно: если предоставлен неполный комплект документов, то заявление не рассматривается!
Основания для отказа:
Нет свободных мест в школе; Отсутствует документ, подтверждающий законность пребывания в РФ; Не пройдено тестирование.
3. После тестирования.
Результаты тестирования направляются в школу в течение 3 дней Родители получают уведомление на указанный адрес и в личный кабинет Госуслуг (6+).
Если все этапы пройдены, то школа издает приказ о зачислении в течение 5 рабочих дней.
Если остались вопросы, можно обратиться в управление образования (8−900−340−09−03) или в выбранную школу за разъяснениями.