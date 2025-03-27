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Новый порядок приема иностранных граждан в школы определён в Хабаровске

С 1 апреля 2025 года вступили в силу изменения в правила приема на обучение иностранных граждан в российские школы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) управления образования г. Хабаровска.

Источник: AmurMedia

Основные этапы приема:

1. Подача документов.

Родители подают заявление через:

Единый/Региональный портал госуслуг Почту России Лично приносят в школу.

Все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом.

2. Проверка документов и тестирование.

Важно: если предоставлен неполный комплект документов, то заявление не рассматривается!

Основания для отказа:

Нет свободных мест в школе; Отсутствует документ, подтверждающий законность пребывания в РФ; Не пройдено тестирование.

3. После тестирования.

Результаты тестирования направляются в школу в течение 3 дней Родители получают уведомление на указанный адрес и в личный кабинет Госуслуг (6+).

Если все этапы пройдены, то школа издает приказ о зачислении в течение 5 рабочих дней.

Если остались вопросы, можно обратиться в управление образования (8−900−340−09−03) или в выбранную школу за разъяснениями.