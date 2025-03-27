Владимир Путин наградил почетными званиями четырех омичей

Как сообщила администрация полномочного представителя президента в СФО, в списках награжденных четверо. Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» удостоены министр труда и соцзащиты Омской области Ирина Варнавская и специалист этого же министерства, руководитель департамента социальной поддержки Евгений Денисов.