Владимир Путин наградил почетными званиями четырех омичей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ и распоряжение о награждении россиян почетными званиями. В том числе президент отметил заслуги омичей.
Как сообщила администрация полномочного представителя президента в СФО, в списках награжденных четверо. Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» удостоены министр труда и соцзащиты Омской области Ирина Варнавская и специалист этого же министерства, руководитель департамента социальной поддержки Евгений Денисов.
Заслуженным работником культуры РФ стала преподаватель Омского музыкального колледжа имени В. Я. Шебалина Наталья Сухотерина. Почетное звание «“Заслуженный врач РФ” президент присвоил заведующему гинекологическим отделением № 1 БУЗОО “Гинекологическая больница” Михаилу Бузоверову.