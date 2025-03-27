В России придумали, как бороться с самогонщиками

По словам эксперта, настоящее время в России происходит регистрация самогонных аппаратов, имеющих производственную мощность более 200 тысяч декалитров. Такие заводы на территории страны представлены в незначительном количестве: за прошедший год было изготовлено всего 67 тысяч декалитров самогона. Стоимость производства такого рода «крафтового» алкоголя значительно превышает затраты на изготовление водки — в два раза.