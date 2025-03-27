Марочко: ВСУ усиливают группировку под Волчанском заключенными

Командование ВСУ перебросило на Харьковское направление около 300 мобилизованных заключенных, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его данным, на Харьковское направление отмечено прибытие дополнительного батальона ВСУ, который полностью состоит из мобилизованных заключенных. Около 200 из них направлены в район Липцов, еще около 100 — под Волчанск.
Военный эксперт добавил, что, по словам российских военных, прибывшее под Волчанск подкрепление ВСУ проходило боевое слаживание на одном из полигонов во Львовской области, передает ТАСС.
Марочко сообщал, что в Харьковской области наблюдается наращивание группировки ВСУ в окрестностях Волчанска и Липцов.
По его словам, в районе Кременной в ЛНР украинским военным пришлось уйти с части передовых позиций из-за ударов ВС РФ.