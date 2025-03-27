В ЕК назвали условие для отмены антироссийских санкций

Условием отмены антироссийских санкций может стать вывод ВС РФ с территории, которую в ЕС считают украинской. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителя Европейской комиссии.
«Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций», — говорится в сообщении.
Вместе с тем официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что Европейский Союз намерен продолжать оказывать максимальное давление на Россию с помощью санкций, несмотря на переговоры по Украине в Саудовской Аравии.
В беседе с РИА Новости она также заявила, что вывод всех российских военных сил с украинской территории стал бы основной предпосылкой для изменения или отмены санкций.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции против России останутся надолго. Поэтому рассчитывать на скорое снятие ограничений не стоит. Представитель Кремля подчеркнул, что о нежелании Запада снимать санкции уже предупреждал глава РФ Владимир Путин.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничения, введённые в отношении России в сфере энергетики, не принесли ожидаемого эффекта.