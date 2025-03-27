Педагог из Братска Лидия Шмурьева получила звание «Заслуженный учитель России»

Лидия Иосифовна окончила Иркутский пединститут в 1988 году. Свою жизнь она посвятила обучению детей — педагогический стаж сибирячки почти полвека, причем более 22 их них она трудится в школе № 12. Напомним, звание присвоили еще двум педагогам.