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Педагог из Братска Лидия Шмурьева получила звание «Заслуженный учитель России»

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Педагогу из Братска присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Государственную награду получила Лидия Шмурьева, учитель начальных классов высшей квалификационной категории школы № 12 имени В. Г. Распутина. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

— Хочу сказать спасибо за бесценный труд и преданность делу, за тепло, поддержку, заботу и любовь к нашим детям, за вклад в развитие системы образования города Братска, — написал в сети мэр Александр Дубровин.

Лидия Иосифовна окончила Иркутский пединститут в 1988 году. Свою жизнь она посвятила обучению детей — педагогический стаж сибирячки почти полвека, причем более 22 их них она трудится в школе № 12. Напомним, звание присвоили еще двум педагогам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что депутат из Иркутска вручил юбилейные медали ветеранам войны.