Педагог из Братска Лидия Шмурьева получила звание «Заслуженный учитель России»

Педагогу из Братска присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Государственную награду получила Лидия Шмурьева, учитель начальных классов высшей квалификационной категории школы № 12 имени В. Г. Распутина. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
— Хочу сказать спасибо за бесценный труд и преданность делу, за тепло, поддержку, заботу и любовь к нашим детям, за вклад в развитие системы образования города Братска, — написал в сети мэр Александр Дубровин.
Лидия Иосифовна окончила Иркутский пединститут в 1988 году. Свою жизнь она посвятила обучению детей — педагогический стаж сибирячки почти полвека, причем более 22 их них она трудится в школе № 12. Напомним, звание присвоили еще двум педагогам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что депутат из Иркутска вручил юбилейные медали ветеранам войны.