Весенние простуды: в Приморье растёт число заболевших ОРВИ и гриппом

Весенние колебания погоды стали одной из причин всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом в Приморье. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 17 по 23 марта уровень заболеваемости вырос почти на 21,9% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.