Весенние простуды: в Приморье растёт число заболевших ОРВИ и гриппом

Весенние колебания погоды стали одной из причин всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом в Приморье. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 17 по 23 марта уровень заболеваемости вырос почти на 21,9% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Вирусы гриппа составляют почти 37% всех выявленных положительных образцов. Заболеваемость COVID-19 в сравнении с предыдущей неделей ниже на 20,2%. Ведомство также отмечает, что большинство заболевших не были привиты.
«Наибольшее число заболеваний гриппом регистрируется среди не привитых против гриппа лиц, удельный вес заболевших гриппом среди привитых составляет 1,3% от общего числа случаев заболеваний гриппом», — сообщили в Роспотребнадзоре.
На фоне обострения ситуации временно приостановлен учебный процесс в 18 детских садах и шести школьных классах. Полного закрытия образовательных учреждений не зафиксировано.
Специалисты напоминают жителям края: не стоит торопиться с лёгкой одеждой — весенняя погода обманчива, а переохлаждение может привести к развитию ОРВИ.
Напомним, в пятницу, 28 марта, циклон продолжит определять погодные условия. Ночью в северной части края ожидается снег, местами сильный. В южных районах осадки прекратятся. Днём снег возможен в разных частях региона. Ветер сменится на северо-западный и усилится. Во Владивостоке в пятницу в краевой столице переменная облачность, возможен слабый снег.