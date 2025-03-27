Суд оштрафовал блогеров за постановочное видео с разбитым Mercedes

Выяснилось, что никакого нападения не было. Видео оказалось постановочным — его организовали блогеры, муж и жена, ради хайпа и привлечения внимания в соцсетях. Поняв, что за такие «шутки» можно понести ответственность, пара записала извинительное видео, где призналась, что не ожидала последствий и не знала, что это незаконно.