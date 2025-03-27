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Суд оштрафовал блогеров за постановочное видео с разбитым Mercedes

Vaib.uz (Узбекистан. 27 марта). Недавно в социальных сетях стремительно разлетелось видео, снятое в Учтепинском районе Ташкента. На кадрах — двое мужчин в черных масках с битами разбивают припаркованный во дворе Mercedes, а затем скрываются на своей машине. Позже в сети появилось ещё одно видео — плачущая женщина, назвавшая себя хозяйкой автомобиля, в слезах просила помощи и задавалась вопросом: «За что?».

Источник: Vaib.Uz

Многие пользователи соцсетей сразу заподозрили подвох: уж слишком всё выглядело театрально. Подозрения подтвердились, когда делом занялись правоохранительные органы.

Выяснилось, что никакого нападения не было. Видео оказалось постановочным — его организовали блогеры, муж и жена, ради хайпа и привлечения внимания в соцсетях. Поняв, что за такие «шутки» можно понести ответственность, пара записала извинительное видео, где призналась, что не ожидала последствий и не знала, что это незаконно.

Но извинения не спасли от наказания. Суд Учтепинского района вынес приговор трем участникам инцидента. Об этом сообщил телеканал «Миллий».

Кто именно фигурирует в деле, не уточняется, но, судя по всему, речь идет о двух исполнителях сцены с «разбитием» и операторе. Двое участников получили штрафы по 18,1 миллиона сумов каждый, третьему суд назначил штраф в размере 1,8 миллиона сумов.

Этот случай стал еще одним напоминанием о том, что гонка за просмотрами и лайками не должна переходить границы закона и здравого смысла. Постановка ради хайпа может обернуться реальной ответственностью.