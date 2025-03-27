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ВС России за ночь сбили один украинский беспилотник в Брянской области

Дрон удалось обезвредить силам противовоздушной обороны.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сбили ночью 27 марта один дрон ВСУ в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Напомним, 26 марта ВСУ попытались атаковать наземное оборудование Глебовского газохранилища в Крыму. Нападение двух дронов в районе мыса Тарханкут отразили российские военные.

Также сообщалось, что в результате атаки БПЛА украинских формиваний по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии. Без света временно остались потребители в Комаричском районе Брянской области.