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Ростовчан зовут поучаствовать в субботнике

Ростовская область, 27 марта 2025. DON24.RU. Ростовчан зовут поучаствовать в субботнике, который пройдет 29 марта в 09:00. Об этом сообщает сайт городской администрации, уточнив, что мероприятие проводится в рамках весеннего «Месячника чистоты».

«В рамках данного мероприятия планируется уборка “проблемных” объектов, ликвидация свалочных очагов, сбор мусора, выгребание газонов, очистка фасадов зданий, уборка бесхозяйных участков и дворовых территорий. Субботник будет проходить во всех районах», — пишет источник.

Поучаствовать в мероприятии приглашают неравнодушных дончан, предприятия, организации, а также общественные и волонтерские движения и управляющие компании, ТСЖ. Подробную информацию с адресами, по которым собираются проводить уборку, можно найти на сайте администрации города.