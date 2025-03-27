Ростовчан зовут поучаствовать в субботнике

Поучаствовать в мероприятии приглашают неравнодушных дончан, предприятия, организации, а также общественные и волонтерские движения и управляющие компании, ТСЖ. Подробную информацию с адресами, по которым собираются проводить уборку, можно найти на сайте администрации города.