В Кремле будут помнить погибших на войне корреспондентов, заявил Песков

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Кремле будут помнить всех корреспондентов, кто отдал свою жизнь, рассказывая всему миру об этой войне, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой.
«В Кремле все соболезнуют. Мы всегда будем ее помнить так же, как всех ребят, которые отдали свою жизнь, рассказывая об этой войне всему миру и нашей стране, нашим согражданам», — сказал он в сюжете телеканала.
«Мы соболезнуем родным, близким Анны. Мы желаем выздоровления коллеге, который тяжело ранен и находится в тяжелом состоянии. Соболезнуем, конечно, всем ребятам “Первого канала”, — добавил он.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.