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Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой

Песков: военкор Прокофьева многое делала, чтобы показать геройство бойцов.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Погибший военкор Первого канала Анна Прокофьева многое делала, чтобы показать войну и геройство российских бойцов, считая это своим долгом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она очень много делала для того, чтобы показать эту войну. Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда. И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — сказал он в сюжете Первого канала.

В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.