Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой

«Она очень много делала для того, чтобы показать эту войну. Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда. И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — сказал он в сюжете Первого канала.