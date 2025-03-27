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27 марта ростовчан ждет переменчивая весенняя погода

Солнце и порывистый ветер: какая погода ждет Ростов 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

27 марта Ростов-на-Дону встретит переменчивой весенней погодой. Актуальный прогноз погоды опубликовали специалисты Гидрометцентра.

Утром столбики термометров покажут +5…+7°C, но к полудню воздух прогреется до +12…+14°C. Осадков не ожидается, однако порывистый ветер скоростью 5−7 м/с временами будет усиливаться до 10−12 м/с. Относительная влажность составит около 65%, что создаст ощущение прохлады, особенно на открытых территориях.

Ночью температура опустится до +3…+5°C, возможны отдельные прояснения. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 748−750 мм рт. ст.