27 марта ростовчан ждет переменчивая весенняя погода

Утром столбики термометров покажут +5…+7°C, но к полудню воздух прогреется до +12…+14°C. Осадков не ожидается, однако порывистый ветер скоростью 5−7 м/с временами будет усиливаться до 10−12 м/с. Относительная влажность составит около 65%, что создаст ощущение прохлады, особенно на открытых территориях.