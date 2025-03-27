Боевики ВСУ при бегстве из Викторовки под Суджей подорвалась на своих минах

Группировка ВСУ при бегстве из населенного пункта Викторовка под Суджей подорвалась на собственном минном поле, сообщил и.о. начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.
«Ну то есть получается, что быстро-быстро уходили, по незнанию подрывались на своих же минных полях», — сказал он.
Пегас рассказал, что в районе снятия минных полей под Викторовкой была обнаружена и колесная, и гусеничная техника вместе с экипажами и десантом, передает ТАСС.
Ранее мирные жители Викторовки сообщили, что первые бойцы ВСУ, которые зашли в населенный пункт, были настоящими нацистами со свастикой.
Сообщалось также, что военные ВС РФ во время зачистки Викторовки взяли в плен военнослужащего ВСУ, который во время допроса рассказал о специальных отрядах для блокирования продвижения российских войск, которые оставляют при отступлении украинские войска.