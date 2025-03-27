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Боевики ВСУ при бегстве из Викторовки под Суджей подорвалась на своих минах

Российские военные в районе снятия минных полей обнаружили подорвавшуюся технику ВСУ вместе с экипажами.

Группировка ВСУ при бегстве из населенного пункта Викторовка под Суджей подорвалась на собственном минном поле, сообщил и.о. начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.

«Ну то есть получается, что быстро-быстро уходили, по незнанию подрывались на своих же минных полях», — сказал он.

Пегас рассказал, что в районе снятия минных полей под Викторовкой была обнаружена и колесная, и гусеничная техника вместе с экипажами и десантом, передает ТАСС.

Ранее мирные жители Викторовки сообщили, что первые бойцы ВСУ, которые зашли в населенный пункт, были настоящими нацистами со свастикой.

Сообщалось также, что военные ВС РФ во время зачистки Викторовки взяли в плен военнослужащего ВСУ, который во время допроса рассказал о специальных отрядах для блокирования продвижения российских войск, которые оставляют при отступлении украинские войска.