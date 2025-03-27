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Парад в честь 80-летия Победы в Челябинске станет самым масштабным за последние годы

Министр Гриб пообещал челябинцам самый масштабный парад на День Победы.

Источник: Комсомольская правда

Торжественное построение на площади Революции в ознаменование 80-летия Победы будет самым масштабным за все последние годы. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб. Челябинцев 9 мая ждет прохождение уникальных образцов военной техники и массовые исторические реконструкции.

— Недавно провели совещание с представителями воинских частей по количеству и типам военной техники, которая будет задействована. В частности, будут задействованы экземпляры, которые еще никогда не участвовали на параде в Челябинске. Будет раритетная техника, в том числе танк Т-34, будет реконструкция отправки Уральского добровольческого танкового корпуса. Новшества, безусловно, будут, надеюсь, все их оценят, — рассказал Александр Гриб.

Ежегодно в торжественном построении на День Победы в Челябинске участвуют войска Челябинского гарнизона, личный состав и техника ГУ МВД, ФСИН, МЧС, учащиеся кадетских корпусов, члены ветеранских организаций.