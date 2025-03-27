Парад в честь 80-летия Победы в Челябинске станет самым масштабным за последние годы

— Недавно провели совещание с представителями воинских частей по количеству и типам военной техники, которая будет задействована. В частности, будут задействованы экземпляры, которые еще никогда не участвовали на параде в Челябинске. Будет раритетная техника, в том числе танк Т-34, будет реконструкция отправки Уральского добровольческого танкового корпуса. Новшества, безусловно, будут, надеюсь, все их оценят, — рассказал Александр Гриб.