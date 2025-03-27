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В Хабаровске обсудили подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону

В Хабаровске состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Соцсети

Глава региона Дмитрий Демешин выступил инициатором. На заседании обсудили подготовку к паводкам и пожарам в 2025 году, а также обсуждалась готовность к весеннему паводку и пожароопасному сезону. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Губернатор отметил, что власти и муниципалитеты уже предприняли необходимые шаги для подготовки. Проведены учения и тренировки, направленные на безаварийный пропуск паводков и защиту от пожаров.

В этом году запасы воды в снеге выше нормы в бассейнах Верхнего и Среднего Амура, а потому есть вероятность подъема воды и подтопления в ряде районов края.

Для контроля за ситуацией организовано наблюдение за паводком, запланированы проверки защитных сооружений. В готовности находятся значительные силы и средства: более 4 тысяч человек, свыше тысячи единиц техники, а также плавсредства, авиация и оперативные группы. Подготовлены пункты временного размещения для населения и насосы для откачки воды.

Резерв финансовых ресурсов превышает 14,5 млн рублей, материальных — 948 млн рублей. Для оповещения населения будут использованы системы оповещения и SMS-рассылка.

Также был разработан план тушения ландшафтных пожаров, определены ответственные за информирование и координацию действий.

Губернатор подчеркнул необходимость постоянного мониторинга, оперативного реагирования на ЧС, обновления противопожарных полос и усиления профилактической работы.