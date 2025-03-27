В Хабаровске обсудили подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону

Для контроля за ситуацией организовано наблюдение за паводком, запланированы проверки защитных сооружений. В готовности находятся значительные силы и средства: более 4 тысяч человек, свыше тысячи единиц техники, а также плавсредства, авиация и оперативные группы. Подготовлены пункты временного размещения для населения и насосы для откачки воды.