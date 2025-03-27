В Хабаровске обсудили подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону

Глава региона Дмитрий Демешин выступил инициатором. На заседании обсудили подготовку к паводкам и пожарам в 2025 году, а также обсуждалась готовность к весеннему паводку и пожароопасному сезону. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
Губернатор отметил, что власти и муниципалитеты уже предприняли необходимые шаги для подготовки. Проведены учения и тренировки, направленные на безаварийный пропуск паводков и защиту от пожаров.
В этом году запасы воды в снеге выше нормы в бассейнах Верхнего и Среднего Амура, а потому есть вероятность подъема воды и подтопления в ряде районов края.
Для контроля за ситуацией организовано наблюдение за паводком, запланированы проверки защитных сооружений. В готовности находятся значительные силы и средства: более 4 тысяч человек, свыше тысячи единиц техники, а также плавсредства, авиация и оперативные группы. Подготовлены пункты временного размещения для населения и насосы для откачки воды.
Резерв финансовых ресурсов превышает 14,5 млн рублей, материальных — 948 млн рублей. Для оповещения населения будут использованы системы оповещения и SMS-рассылка.
Также был разработан план тушения ландшафтных пожаров, определены ответственные за информирование и координацию действий.
Губернатор подчеркнул необходимость постоянного мониторинга, оперативного реагирования на ЧС, обновления противопожарных полос и усиления профилактической работы.