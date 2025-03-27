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Священники посетили исправительные учреждения Приморья в рамках «Недели молитвы»

В рамках акции осуждённым передали духовную литературу, собранную верующими Владивостока.

Источник: ГУФСИН РФ по Приморскому краю

В учреждениях ГУФСИН Приморья стартовала традиционная духовная акция «Неделя молитвы» (0+), приуроченная к Крестопоклонной неделе. Мероприятия проводятся в рамках многолетнего сотрудничества ведомства с Русской православной церковью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Начало недели положил помощник начальника Главного управления по организации работы с верующими, председатель межрелигиозной рабочей группы при ГУФСИН иерей Владимир Плотников. В ходе рабочей поездки он и член межрелигиозной рабочей группы при ГУФСИН, помощник начальника СИЗО-1 по организации работы с верующими иерей Дионисий Ищенко посетили ИК-33, ИК-6 и СИЗО-4, совместно с окормляющими учреждения священнослужителями совершили молебное пение и передали духовную литературу, которую собрали для осуждённых верующие Владивостока.

В храме великомученика Георгия Победоносца ИК-33 они совместно с окормляющим учреждение протоиереем Владимиром Капитанюком и в ИК-6 с окормляющим учреждение иереем Владимиром Коротких совершили молебное пение о осуждённых, приуроченное к Неделе молитвы. А в СИЗО-4 провели беседу с осуждёнными.

В каждое учреждение иерей Владимир Плотников передал духовную литературу, которую собирали верующие Владивостока, участвующие в акции сбора книг для осуждённых.

ГУФСИН России по Приморскому краю и Русская православная церковь плодотворно сотрудничают уже более 20 лет. За исправительными учреждениями для пастырских посещений с 2001 года закреплены конкретные православные приходы и священники. Формы и методы совместной деятельности разнообразны — строительство храмов на территории учреждений, проведение обрядов и таинств, духовно-просветительских бесед, концертов, конкурсов иконописи, круглых столов и конференций.

Так, помощник начальника Главного управления по организации работы с верующими, председатель межрелигиозной рабочей группы при ГУФСИН иерей Владимир Плотников в ходе рабочей поездки посетили ИК-33, ИК-6 и СИЗО-4.