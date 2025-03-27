Священники посетили исправительные учреждения Приморья в рамках «Недели молитвы»

ГУФСИН России по Приморскому краю и Русская православная церковь плодотворно сотрудничают уже более 20 лет. За исправительными учреждениями для пастырских посещений с 2001 года закреплены конкретные православные приходы и священники. Формы и методы совместной деятельности разнообразны — строительство храмов на территории учреждений, проведение обрядов и таинств, духовно-просветительских бесед, концертов, конкурсов иконописи, круглых столов и конференций.