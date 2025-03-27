Ребёнок с гепатитом С в Хабаровском крае бесплатно получил дорогостоящее лекарство

Ребенок из Аяно-Майского района с диагнозом хронический гепатит С получил препараты, купленные фондом «Круг добра», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Заболевание у маленького жителя края обнаружили во время обследования, а оно было полномасштабным и одномоментным, для всех жителей района на антитела к вирусному гепатиту С.
Обследование уже прошли больше 1200 жителей района — взрослые и дети старше трех лет. Вирусный гепатит С обнаружен у семи человек, среди них один ребенок.
Диагноз юного жителя Аяно-Майского района подтвержден высокоточными диагностическими методами, мальчику предстоит соответствующее лечение под пристальным контролем медицинских специалистов краевого Центра АнтиСПИД.
Теперь он получил необходимые препараты с помощью благотворительного фонд «Круг добра», который закупает лекарства для детей с тяжёлыми, угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, на лечение которых требуются миллионы рублей.
Соглашение об участии в пилотном проекте подписали одна из политических партий, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Краевая клиническая больница имени профессора Сергеева и администрация Аяно-Майского района.
Раньше такой формат не применялся ни в Хабаровском крае, ни в других регионах, и в этом смысле он уникальный. А делается все это для того, чтобы вовремя обнаружить опасное заболевание, а лечение сделать доступным.
В результате Аяно-Майский район должен стать территорией, свободной от вирусного гепатита С.