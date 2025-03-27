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В столичном центре «Зеленоград» пройдет выставка-пристройство животных

В столичном центре «Зеленоград» пройдет выставка-пристройство животных из приюта.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в субботу в столичном культурном центре «Зеленоград», встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 обитателей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В субботу, 29 марта, пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта “Зеленоград”. Встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 его обитателей. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы», — говорится в сообщении.

Гостей будут ожидать 20 кошек и три собаки, все они здоровы, привиты, дружелюбны и социализированы.

Отмечается, что посетителям расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу.