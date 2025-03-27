В столичном центре «Зеленоград» пройдет выставка-пристройство животных

«В субботу, 29 марта, пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта “Зеленоград”. Встречи с будущими хозяевами ждут свыше 20 его обитателей. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы», — говорится в сообщении.