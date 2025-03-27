Новороссийская катастрофа белой армии произошла 105 лет назад

Порт Новороссийска был не рассчитан на большие грузовые потоки и не подходил для эвакуации. В связи с этим Деникин принял решение двигаться на Таманский полуостров, чтобы переправиться в Крым через узкий Керченский пролив, но и этот приказ выполнить не удалось. 10 марта в Анапе подняли восстание «зеленые» — не подчинявшиеся ни красным, ни белым войска, состоящие, в значительной степени, из дезертиров и периодически неотличимые от бандитов. Путь на Тамань был отрезан и, будто во время апокалипсиса, все желающие выжить белые и их сторонники ринулись в Новороссийск. Дороги к нему были забиты тысячами автомобилей и повозок, сломавшихся или завязших в грязи, — люди бросали их и шли пешком к городу.