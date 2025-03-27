Вологжане заявили, что готовы простить запрет алкоголя в обмен на запрет мигрантов

«В советское время совсем глупо было. Я сама была председателем комиссии по трезвости. Когда совсем нельзя было, даже на свадьбах, конечно, люди обходили запрет. Сейчас, если я хочу выпить, я же могу пойти и купить себе. А так захочет мужчина на неделе пивка после смены, а уже не побежит лишний раз», — считает пожилая женщина на раздаче в столовой.