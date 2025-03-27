В госпитале Бурденко создали три метода лечения фантомных болей после ампутации

Фантомная боль бывает довольно сильной, и она способна возвращаться спустя годы. Иногда пациенты ставят этой боли высшую оценку — 10 баллов. Кроме того, фантомная конечность иногда ощущается сдавленной, пережатой. Бывает так, что рука ощущается маленькой, доходящей до локтя. Иногда потерявший руку до локтя ощущает постоянно сжатый кулак, которого не существует. Все эти ощущения могут продолжаться десятилетиями, если ничего не предпринимать. Поэтому поиск методов устранения фантомной боли — это ключевая задача врачей, которая волнует сейчас специалистов во всем мире.