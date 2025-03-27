Отбор начался: лучшие творческие выступления отгремят на «Дне леопарда»

Уникальному дальневосточному хищнику — достойный праздник! Национальный парк «Земля леопарда» приглашает принять участие в шестом международном фестивале «День леопарда», который пройдет в столице Дальнего Востока в мае. В выборе репертуара таланты не стеснены: вокальные и инструментальные композиции, танцевальные номера и театральные постановки, посвящённые краснокнижному зверю и красоте природы Приморья, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».