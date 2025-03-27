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Отбор начался: лучшие творческие выступления отгремят на «Дне леопарда»

Во Владивостоке устроят праздник в честь дальневосточного леопарда.

Источник: Комсомольская правда

Уникальному дальневосточному хищнику — достойный праздник! Национальный парк «Земля леопарда» приглашает принять участие в шестом международном фестивале «День леопарда», который пройдет в столице Дальнего Востока в мае. В выборе репертуара таланты не стеснены: вокальные и инструментальные композиции, танцевальные номера и театральные постановки, посвящённые краснокнижному зверю и красоте природы Приморья, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Особое внимание жюри уделит выступлениям, которые подчеркнут культурное значение дальневосточного леопарда для Приморского края. Участники с лучшими работами выйдут на главную сцену фестиваля 3 мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Заявки принимаются до 15 апреля на электронную почту konkurs@leopard-land.ru.

Напомним, в прошлом году пятый фестиваль «День леопарда» с размахом отметили сотни приморцев. Пятнистые наряды стали главным атрибутом праздника: по итогам дефиле были выбраны лучшие ЛеодЕвица и ЛеомОлодец.